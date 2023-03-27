أصيب بحروق من الدرجة الثالثة والوزارة تتابع حالته عن كثب.. تفاصيل جديدة حول إضرام شخص النار بجسده بالرباط

هبة بريس - الرباط

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة، حول واقعة اقدام شخص على اضرام النار بجسده أمام مقر وزارة الثقافة بحي اكدال بمدينة الرباط.

وأفاد ذات المصدر، أن المعني بالأمر أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، مشيرا الى أنه يرقد بقسم الانعاش بمستشفى السويسي بالرباط.

من جهتها، عبرت عن وزارة الثقافة عن أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي، متمنية الشفاء العاجل لهذا المواطن، الذي نقل لتلقي العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، كما تعبر عن تضامنها الكامل مع المواطن وأسرته، جراء ما حدث، مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث.

وذكرت الوزارة، أن الأمر يتعلق بموظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط، أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون، ويشتغل في نفس الوقت، في الفن المسرحي، مشيرة إلى أنه قد سبق للشخص المذكور، أن تقدم بطلب شراء عروض مسرحية، وهو ما تمت الموافقة على طلبه، حيث قامت هذه الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022 كما وافقت على شراء عرض مسرحي برسم 2023، وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري و سلا.

وشددت الوزارة على أنها تتابع حالة الشخص المذكور، لحظة بلحظة، حيث تم إيفاد مسؤول بقطاع الثقافة لتتبع حالته الصحية بالمستشفى، وتتمنى له الشفاء العاجل.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0