مراكش: السياقة الإستعراضية ل”متهورين” بشارع محمد السادس تهدد المواطنين

محسن الراضي : هبة بريس

تحول الشارع الرئيسي محمد السادس بمراكش، مؤخرا، الى ما يشبه حلبة السباق ليلا ، حيث يستعرض مجموعة من المتهورين مهاراتهم في سياقة الدراجات النارية والسيارات وجلها من الصنف الكبير، محدثة حالة من الضجيج، فضلا عن الاخطار التي تحدق بمستعملي الطريق والمارة، اخرها حادثة السير التي وقعت ليلة أمس الاحد بنفس الشارع والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر كان في الطريق لمنزله لتصطدم به سيارة خفيفة قادمة بسرعة كبيرة من الخلف والتي تسببت له في اصابة خطيرة على مستوى الرأس عجلت بوفاته.

ووفق ما أفاد به متضررون لجريدة ” هبة بريس”، فإن مجموعة من الشباب من أصحاب الدراجات والسيارات، حولوا الشارع المذكور إلى حلبة للسباق، حيث يجوبونه كل ليلة ذهابا وإيابا، ويستعرضون حركاتهم البهلوانية والمتهورة، مستغلين انخفاض حركة السير ليلا برمضان، فضلا عن غياب مخفضات للسرعة من قبيل “الضوضانات” بهذا الشارع، مما جعل هذا الأخير مقصدا لهؤلاء.

ويطالب المتضررون من مستعملي الطريق من مصالح الامن بتكثيف جهودها في هذا الاطار، من اجل حماية المواطنين وردع المخالفين للقانون.

وقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن طالبت موظفيها العاملين في شرطة المرور بـ”التدخل الحازم والسليم لمنع السياقات الاستعراضية المعروفة بـ:التفحيط”..

وكانت الوثيقة نفسها نبهت إلى وجوب التدخل على إثر “ممارسات فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل، أو قبيل أذان المغرب في شهر رمضان، للقيام بسياقة استعراضية وخطيرة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات”.

وشدد المدير العام للشرطة على “ضرورة تطبيق قانون السير والجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأية استفزازات أو الرضوخ لأية تدخلات”، مؤكدا “وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند تدخلهم لزجر هذا النوع من المخالفات”.

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