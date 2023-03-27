في أول خروج لها.. هبة عبوك تؤكد انفصالها عن أشرف حكيمي و موقفها من قضيته
خرجت الممثلة و زوجة اللاعب الدولي أشرف حكيمي “هبة عبوك”، -خرجت- عن صمتها عبر بيان قامت بنشره على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
و قالت عبوك عبر ذات البيان :”أشعر اليوم بأنني مضطرة إلى نشر هذا البيان على الملأ، لأعبر عن حالتي الذهنية وأوضح بصيغة المتكلم حقيقة المعلومات الخاطئة المتداولة”.
وواصلت: “أنا في حاجة لأفسر حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من التخريب والصدمة، ولحماية أطفالي قبل كل شيء”.
وأضافت: “لقد اتخذنا أنا وأب أطفالي قرارًا بوضع حد لعلاقتنا ، قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت فيها مؤخرا، وتم اتخاذ قرار الانفصال والتوقف رسميا عن العيش معًا، وكنا في انتظار إجراءات الإنفصال”.
وأردفت “من كان يتصور ذلك، بالإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد الذي يأتي مع الانفصال و تقبّل الحزن الذي يصاحب فشل مشروع عائلي أعطيت فيه من جسدي وروحي، كان علي أن أواجه هذا العار”.
واسترسلت: “لقد احتجت إلى وقت لأتجاوز هذه الصدمة، مع العلم أنني في حياتي كنت دائما وسأكون دائما إلى جانب الضحايا ، لذلك، نظرا لخطورة الاتهام، يمكننا فقط الثقة في عمل العدالة”.
واختتمت تدوينتها قائلة: “أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الحساسة، شكرًا لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم ومواساتهم، احتراماتي”.
14 تعليقات
سوف يكون سعيدا بهدا الانفصال باي باي
هذا كلام حزين ولكن بين الأزواج الله اعلم
الف مبروك على أشرف حكيمي. تتكلم على العار وتضهر في الصور شبه عارية .
أنصح الشباب قبل الزواج أن يتفادى من تنام والنقال بحانبها زاءد الاضافر الطويلة فإن هذا النوع لا يدوم أكثر من سنة .
اللاعب اشرف حكمي لاعب متقي الله ويخاف الله ودليل على ذالك ذهابه هو وأمه لقضاء مناسك العمرة فكيف يعقل ان يخون زوجته..
زار مقام الله المكة المكرمة فأنا لا أظنه ان يفعل ما لا يرضى الله..
أصلا لا تناسبه إنسانة غير خلقية ويظهر ذلك من خلال ملابسها الغير المتحشمة فمن الافضل ان يتركها وينفصل عنها …
إن اغضب عند الله هو الطلاق ولكن ان كانا لا يليق بها أو العكس صحيح فطلاقهما افظل..
اكيد اعطت جسدها لكل من هب ودب. حكيمي شاب وعليه ان يتزوج ابنة بلده التي تعرف كيف تتصرف مع ابن جلدتها. اشرف على ما يبدوا شاب متخلق ومتواضع جدا. تليق به شابة تتقاسم معه حياة عادية وبعيدة عن الكامرات. عليه ان يكون حذرا فيما يخص امواله.
ياسيد أشرف حكيمي أقول لك ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها) وانتهى الكلام..
انت من رابح ياسيد أشرف حكيمي وهي الخرسانة وهي أصلا لا تستحقك إبحث عن الأفضل فبنات المغرب كثر ولهن الأصل والاحترام المتبادل …
تزوج من بنت بلدك تفهمك وتفهمها وتطيعطك في ما يرضى الله لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون…).
يقول المثل المغربي ( لدارها بيديه فكها بسنيه) ارضى ياسيد أشرف حكيمي بالقدر خيره وشره..
ليست في مستواك أنت إنسان متدين ولك أخلاق عالية وقيم من الأفضل طلاقها أفضل بكثير..
نطالبك ياسيد أشرف حكيمي أن تطلقها على الفور وفي اسرع وقت ممكن لأنها لا تنساسبك وليست في مستواك لانك شخص محافظ ودعوات والدتك تحميك من كل سوء ومكروه يصيبك