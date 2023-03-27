واكريم عن أداء سلمى رشيد :”ضعيفة ولا يشفع لها الغناء للتطفل على التمثيل”
استنكر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي ظهور المغنية المغربية سلمى رشيد في مجموعة من الأعمال الرمضانية سواء تعلق الأمر بالتمثيل أو غناء شارات المسلسلات أو البرامج التي تبث في الشهر الفضيل.
وتساءل النشطاء ذاتهم، عن السبب الذي يجعل مغنية حاضرة في عدد من الأعمال الرمضانية، في حين يتم تغييب عمالقة التمثيل و كذا خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
ووصفت المصادر ذاتها، ظهور سلمى رشيد ب “المجاني”، مشيدين في نفس الوقت بموهبة خريجة “أرب أيدول” الغنائية، و تميزها في مجال الغناء.
و في سياق متصل، كشف الناقد المغربي عبد الكريم واكريم عبر تصريح خاص لجريدة هبة بريس الالكترونية عن رأيه في أداء الفنانة سلمى رشيد.
و قال المتحدث ذاته:”قضية مشاركة “المؤثرين” والمغنيين في أعمال درامية تلفزية وفي أفلام سينمائية إشكالية، وبالنسبة لي أغلب من يشاركون وهم ليسوا متمكنين من أدوات التشخيص والتمثيل تفضح هزالهم الشاشة”.
و أضاف :”أما المغني(ة) فإن لم يتم الإستعامة به في عمل غنائي مكتوب على هذا الأساس فيأتي الأمر في أغلب الأحيان كمجرد إقحام، وقليل هم المغنون الذين أصبحوا ممثلين حقيقيين، وهذا غير متاح في المغرب لأننا ليست لدينا صناعة يمكن من خلالها الإشتغال على شخص لإعطائه إمكانية التحول والإنتقال من ميدان إلى آخر…
و واصل قائلا:”هذا ينطبق على سلمى رشيد التي حسب الأعمال التلفزية التي شاهدتها لها كانت تبدو فيها ضعيفة فيها كممثلة ولا يشفع لها كونها مغنية التطفل على ميدان التمثيل الذي تطور في المغرب، إذ هنالك أفواجا تتخرج من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والذي أثبت الشباب المتخرجون منه كفاءاتهم وتمكنهم من مهنة التمثيل، لهذا يظهر الفرق حينما يكون هنالك متطفلون على الميدان”.
والجدير بالذكر أن سلمى رشيد شاركت بالموسم الرمضاني الحالي في سيتكوم “ديرو النية”، بالإضافة إلى غنائها لجينيرك العمل الذي يبث على القناة الثانية، و كذا شارة المسلسل الدرامي “كاينة ظروف”، الذي يعرض على القناة الأولى، فضلا عن مشاركتها في برنامج المسابقات “أحسن باتيسيي”.
12 تعليقات
لا فرق بين سلمى رشيد والاخرين هناك أطفال صغار يمثلون ادوارا ليست بالسهلة ويتقنونها ولم يدرسوا في اي معهد من المعاهد للفن المسرحي والثقافي
يجب على الإذاعة والتلفزيون المغربية ككوننا دولة إسلامية أن تقوم باكثار المسلسلات الدينية الرمضانية وليس التفاهات وهذا ماجعل شبابنا وشباتنا ينحرفون عن الصلاة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المسلسلات الدينية الرمضانية مندثرة في هذآ الشهر الفظيل، وغائبة بصفة عامة ولا ندري ما السبب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليس كل متخرج من المعهد راه فنان او عندو موهبة خير مثال داك الباسل الحامض ديال غسان لي تيتاجر في جهل المغاربة او تيتفلا على العجزة
أصبح التلفزيون والسينما في المغرب أضحوكة بما نسميه بزمن الفكاهة على المشاهد المغربي بوصف هذه الأعمال التلفزيونية بين قوسين(الحموضة) لا استفادة ولا منفعة سوى ضياع الوقت فقط هههههههههههه….
التمثيل بعيد كل البعد عنك يا سلمى رشيد هههههههههههه.
كل ما أقوله لكم استغفروا ربكم لأن المرأة المغربية الأصيلة التي كانت تمثل ادوار جيدة وفي المستوى المطلوب انقرضت ولم يبقى سوى كاسيات عاريات والفاهم يفهم…
ما كفايا استهزاء على الشاشة التلفزيونية المغربية وبالاخص المشاهد المغربي الذي يتمنى مشاهدة مسلسلات رمضان دينية وتوعية المجتمع المغربي…كما كان في السابق يعني ( السبعينيات والثمانيات) كنا نشتاق الى متابعة المسلسلات الدينية الرمضانية ولكن للاسف الشديد انقرضت مع اناسها القدماء..
من الأفضل أن تساير في الغناء واتركي الثمتيل عليك هذآ افضل بتكثير عليك هههههههههههه.
ياسيدتي سلمى رشيد الممثل او الممثلة ليس مجرد عرض أزياء على الشاشة التلفزيونية المغربية واشهار ملامحك وووووو وووووووو وغيرها وإنما الحشمة والتملك بأدوار تهم بالتوعية الإسلامية واصلاح الشباب وليس تدميرهم ، الممثل مرسل الرسالة كما ينبغي…
أعتقد أن سلمى رشيد لاتتوفر على تخرجها من المعهد العالي للمسرح والتمثيل وهذا ما جعل ادوارها فاشلة لهذا انصحها أن تترك مجال التمثيل ..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نفحات إيمانية رمضانية في الشاشة التلفزيونية المغربية انقرضت ولم يبقى منها سوى التفاهات لأن المشاهد المغربي لم يعد أصلا يشاهد التلفاز لمدة طويلة طغت عليه الأنترنيت لأن مصدر الدين الاسلامي والطقوس الدينية الرمضانية مندثرة ……