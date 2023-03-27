مصدر من وزارة الثقافة يكشف أسباب إضرام مواطن النار بجسده

2023-03-27 / 12:41
3
هبة بريس - محمد أوبعلي

على إثر الحادثة التي شهدتها وزارة الثقافة صباح اليوم بإقدام مواطن على إضرام النار بجسده، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الثقافة لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أنه “ومع الأسف، هذه ليست بالمرة الأولى التي يقوم فيها المعني بمثل هذه الاحتجاجات، إذ يتعلق الأمر بموظف متقاعد بمسرح محمد الخامس ويزاول العمل المسرحي في الوقت ذاته، بحيث يقدم للوزارة عروضا قابلة للشراء”.

وأضاف ذات المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه، أن “الوزارة بالفعل قامت بشراء عرضين في الفترة الاخيرة، ولكن لم يقتنع بذلك إذ يطالب الوزارة بشراء على الأقل 10 عروض مسرحية”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش : حجز مخدرات واعتقال مروج مبحوث عنه وطنيا

مراكش : حجز مخدرات واعتقال مروج مبحوث عنه وطنيا

2023-03-27 / 16:57
Photo of عملية رمضان بطنجة : توزيع أزيد من 7800 حصة على المستفيدين

عملية رمضان بطنجة : توزيع أزيد من 7800 حصة…

2023-03-27 / 16:45
Photo of موسم الصيف.. “لارام” تعتزم توفير قرابة 2,6 مليون مقعد تشمل 90 وجهة

موسم الصيف.. “لارام” تعتزم توفير قرابة 2,6 مليون مقعد…

2023-03-27 / 15:32
Photo of “حوت بثمن معقول” …مبادرة ب22 مدينة لشراء السمك بأثمنة مناسبة

“حوت بثمن معقول” …مبادرة ب22 مدينة لشراء السمك بأثمنة…

2023-03-27 / 15:21
Photo of مراكش: السياقة الإستعراضية ل”متهورين” بشارع محمد السادس تهدد المواطنين

مراكش: السياقة الإستعراضية ل”متهورين” بشارع محمد السادس تهدد المواطنين

2023-03-27 / 14:52
Photo of تأخر أمطار مارس.. فلاحو الشاوية يستغيثون القدير

تأخر أمطار مارس.. فلاحو الشاوية يستغيثون القدير

2023-03-27 / 14:43
Photo of أصيب بحروق من الدرجة الثالثة والوزارة تتابع حالته عن كثب.. تفاصيل جديدة حول إضرام شخص النار بجسده بالرباط

أصيب بحروق من الدرجة الثالثة والوزارة تتابع حالته عن…

2023-03-27 / 14:28
Photo of في مصر.. شابان يقت.لان صديقهما ويحر.قان جث.ته طمعا في أمواله

في مصر.. شابان يقت.لان صديقهما ويحر.قان جث.ته طمعا في…

2023-03-27 / 12:34
Photo of أزمة تصدير الطماطم الى الخارج تحت مجهر الحكومة

أزمة تصدير الطماطم الى الخارج تحت مجهر الحكومة

2023-03-27 / 11:48
Photo of أسعار الخضر تستمر في الارتفاع.. البصل يصل ل18 درهما والطماطم تتجاوز 13 درهما

أسعار الخضر تستمر في الارتفاع.. البصل يصل ل18 درهما…

2023-03-27 / 11:12

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق