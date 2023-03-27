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شخص يضرم النار في نفسه أمام مقر وزاري في الرباط

2023-03-27 / 12:06
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هبة بريس - الرباط

أقدم شخص صباح يومه الإثنين، على إضرام النار في نفسه أمام مقر وزاري بحي أكدال بمدينة الرباط.

وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر يدعى “أ.ج”، وهو متقاعد في مجال التنشيط والمسرح، وكان يتوجه باستمرار للإدارة المعنية بهدف تسوية وضعيته المالية.

ووفق ذات المصدر، فقد أقدم ذات الشخص على صب مادة حارقة في جسده واضرام النار في نفسه، لافتا أنه ظل لمدة يصرخ بالمكان قبل تدخل عدد من الأشخاص الذين حاولوا إسعافه قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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‫6 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يسمحليه وايكون امعاه لايعلم ما في أنفسنا الا الله الله يهدي الجميع يارب العالمين

  2. هذا مشي حل انتاع اي واحد داقت بيه الدنيا يحرق راسو ولا ينتحر الرجوع لله تعالى

  3. اللهم اهدنا علا بعضنا البعض وان نكون سندا لكل محتاج سواء اداري او عامل بسسط حتى لا نصل لما وصل اليه هذا المتقاعد اج

  5. قال تعالا في قرآنه الكريم وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمومنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة صدق الله العظيم الاسراء82 فالرجوع الا الله حتى لا نقع في اخطاء الشيطان

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