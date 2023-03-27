أسعار الخضر تستمر في الارتفاع.. البصل يصل ل18 درهما والطماطم تتجاوز 13 درهما

هبة بريس - الرباط

في خامس أيام شهر رمضان المبارك، استمرت معظم أسعار الخضر والفواكه، في الارتفاع.

وفي هذا الصدد، قفزت أسعار الفلفل إلى 20 درهما، وارتفعت أسعار الطماطم إلى 13 دراهم، والبطاطس بين 10 و13 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما تجاوز سعر البصل 18 درهما بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 8 و10 دراهم، والموز بين 10 و13 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 20 درهما، والمذبوح بين 30 و35 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

من جهتها، عرفت أسعار اللحوم استقرارا ملحوظا حيث تراوح سعر لحم العجل بمعظم المجازر بين 80 و90 درهما، فيما عرفت أسعار السمك ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوز سعر السردين 20 درهما بمعظم الأسواق.

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