أزمة تصدير الطماطم الى الخارج تحت مجهر الحكومة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن ملف تصدير الطماطم الى الخارج، على طاولة الحكومة، مضيفا أن هناك مشاورات ودراسة جديدة لهذا الملف ، قبل الخروج بقرارات بشأنه، لم يحدد بعد توقيتها بحسب المصدر نفسه.

وكانت عدد من الجمعيات المهنية الفلاحية لانتاج وتصدير الطماطم، قد نظمت، مؤخرا، وقفة احتجاجية ببهو الغرفة الجهوية الفلاحية باكادير ردا على اقصاء الفلاحين والتنظيمات المهنية من لجنة تتبع وتسويق الطماطم في الاسواق الداخلية وعملية التصدير.

الفلاحون المحتجون، استنكروا اقدام وزارة الفلاحة على المنع الكلي لتصدير الطماطم بعد أن تم تحديد سقف التصدير في 30 في المائة من المنتوج في فترة سابقة.

مصادر مهنية، قالت لجريدة ” هبة بريس” أن الموسم الفلاحي الحالي، قد شهد تراجع في المزروعات من الطماطم لم تتجاوز 900 هكتار، مضيفا أن هناك اشكال ثاني يتعلق بفيروس جديد ضرب منتوج الطماطم خلال هذا الموسم، مما زاد من وضعية المنتجين المالية والتي زادت حدتها من فترة كوفيد الى الآن .

وأشار مهنيون أن اثمان البيع الداخلي للطماطم لا يستفيد ولا يتحكم فيها الفلاح بل (الوسطاء)، وان ثمن البيع بالاسواق المغربية لا تغطي حتى مصاريف الإنتاج، مما تسبب في خسائر مالية متتالية للفلاحين منذ أزيد من 10 سنوات يقول هؤلاء.

وأضافت نفس المصدر، ان غياب بورصة الطماطم واسواق الجملة بالمغرب تسببت في خسائر مالية للفلاحين ووسعت من دائرة انتعاش السماسرة والوسطاء.

وانتقدوا استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفلاحين، اصدارها لقرارات تمس الاستثمارات في مجال الانتاج الفلاحي، خاصة وأن منطقة سوس هي الوحيدة التي تنتج مادة الطماطم بعد تقلصت المساحات المزروعة في مناطق اخرى.

وأضاف نفس المصدر، أن الجو البارد والتقلبات المناخية أدى إلى نقص حاد في الانتاج، اذ لم تتجاوز 185 الف طن من الطماطم وان الكميات المصدرة مابين 40 الف طن و70 الف طن في السنة الماضية، مما يظهر ان اسباب ارتفاع اثمان الطماطم لا يرجع إلى عملية التصدير بل الى عوامل أخرى بعيدة عن المجال الفلاحي.

واستنكر الفلاحون قرار الحكومة بمنع التصدير، الذي يساهم في التوازن المالي لدى المنتجين، وان منتجي الطماطم هم المستهدفين خاصة وأن انواع اخرى من الخضراوات سجلت ارتفاعا كبيرا في اثمانها دون ان تلجأ الحكومة إلى نفس القرارات.

ويعد المغرب ثالث مورد الطماطم لدول الاتحاد الاوروبي، بحجم صادرات تجاوزت17.8 بقيمة 749.11 مليون يورو، خلال موسم 2021-2022.

ووفق الأرقام التي كشفت عنها وكالة الإحصاء الأوروبية من حيث حجم صادرات الطماطم لدول الاتحاد ، حيث باع 520.09 مليون كيلوغرام بقيمة 749.11 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.44 يورو للكيلو.

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