صورة تعبيرية

وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جث.ة عشيقته

2023-03-27 / 10:17
0
هبة بريس - وكالات

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على قتل عشيقته، لكنه توفي بأزمة قلبية أثناء تقطيع جسدها لإخفاء جريمته.

وتكشفت حيثيات الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا بالعثور على جثتين لشاب وسيدة، داخل شقة سكنية في منطقة المرج في القاهرة.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال التحريات، ارتباط الشاب والسيدة بعلاقة غير شرعية، وأنه وقع بينهما خلاف وهما معا في الشقة مكان الواقعة.

وأشارت التحريات، إلى أن الخلاف تطور بينهما، ما دفع الشاب إلى قتل السيدة، وأثناء تقطيعه جسدها لإخفاء جريمته، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها بأنه طبيب فاكتشفت أنه ممرضا

سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها…

2023-03-23 / 12:42
Photo of البلوغر المصرية التي فقدت بصرها تطل بفيديو جديد: “لدي أمل”

البلوغر المصرية التي فقدت بصرها تطل بفيديو جديد: “لدي…

2023-03-22 / 10:59
Photo of في مصر.. الإعدام لشاب اعتدى جنسيا على والدته

في مصر.. الإعدام لشاب اعتدى جنسيا على والدته

2023-03-21 / 10:45
Photo of مصر تعرض على وزير خارجية تركيا صوراً لحكام مصر باستثناء الرئيس مرسي

مصر تعرض على وزير خارجية تركيا صوراً لحكام مصر…

2023-03-19 / 11:51
Photo of حكم مصري يلغي هدفا مستعينا بهاتفه بدلا من “الفار”

حكم مصري يلغي هدفا مستعينا بهاتفه بدلا من “الفار”

2023-03-17 / 22:13
Photo of مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

2023-03-15 / 15:08
Photo of إعلامي مصري يدعو لأكل لحم الحمير

إعلامي مصري يدعو لأكل لحم الحمير

2023-03-13 / 21:44
Photo of جريمة صادمة في مصر.. خدّر أطفاله وأغرقهم ثم انت.حر

جريمة صادمة في مصر.. خدّر أطفاله وأغرقهم ثم انت.حر

2023-03-13 / 11:43
Photo of سرقة “فيلا” محمد صلاح في القاهرة

سرقة “فيلا” محمد صلاح في القاهرة

2023-03-12 / 16:38
Photo of فقدت أملها الأخير”.. تأكيد النبأ الحزين بشأن البلوغر المصرية سارة

فقدت أملها الأخير”.. تأكيد النبأ الحزين بشأن البلوغر المصرية…

2023-03-12 / 14:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق