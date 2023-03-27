“ريان إير” تدشن خطا جويا جديدا بين ورزازات وبرشلونة

هبة بريس

دشنت شركة الطيران الإيرلندية “ريان إير” ، أمس الأحد، خطا جويا جديدا يربط بين ورزازات وبرشلونة، والذي سيعمل بواقع رحلتين في الأسبوع، في إطار برنامجها الصيفي لسنة 2023.

وحطت الرحلة الافتتاحية لهذه الخدمة الجوية الجديدة، التي تعزز الشبكة الدولية ل”ريان إير”، بمطار ورزازات قادمة من عاصمة إقليم كاتالونيا وعلى متنها 81 راكبا.

وبالمناسبة، تم تنظيم حفل حضره، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عمر بن ليمام، وعدد من المسؤولين المحليين.

وأشاد نائب مدير مطار ورزازات، أحمد الروحي ، بتدشين هذا الخط الجوي الجديد ، والذي يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية، المسجلة في هذه المنصة المطارية بعد جائحة كوفيد.

وأضاف، في تصريح للـقناة الإخبارية إم24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حركة المسافرين سجلت ارتفاعا ملحوظا عل مستوى مطار ورزازات خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وسجل السيد الروحي أن هذا التطور سيتواصل، بفضل تدشين أربع رحلات أسبوعية جديدة، من بينها رحلتان إلى إسبانيا ورحلتان إلى بريطانيا، مذكرا أن هذه الخدمات تأتي لتنضاف إلى الرحلات الداخلية والرحلات المتجهة من مطار ورزازات إلى فرنسا.

من جهته، أكد نائب المندوب الإقليمي للسياحة، محمد حاريتي، أن افتتاح هذا الخط الجوي المباشر الجديد بين ورزازات وبرشلونة، وهما وجهتان سياحيتان، من المنتظر أن يعطي دينامية جديدة للقطاع السياحي بالإقليم.

وأضاف أن إطلاق هذه الخط الجوي الجديد يأتي نتيجة جهود وعمل مشترك للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وعدد من الفاعلين والمسؤولين بالإقليم.

من جانبه، أبرز رئيس المجلس الجهوي للسياحة لدرعة تافيلالت، محمد دخشي ، أهمية افتتاح هذا الخط الجوي الجديد ، حيث أنه سيمكن من وصول المزيد من السياح الأجانب إلى ورزازات، كوجهة سياحية هامة وواعدة.

وأعرب العديد من السياح الأجانب الذين وصلوا على متن هذه الرحلة الافتتاحية عن سعادتهم بإطلاق هذا الخط الجوي الجديد الذي يربط برشلونة وورزازات، مشيدين بحفاوة الاستقبال الذي خصص لهم.

وكان المكتب الوطني المغربي للسياحة قد أعلن في فبراير عن برنامج موسع يشمل ثماني وجهات مغربية، من أجل دعم الوجهات السياحية استعداد لموسم صيفي متفرد.

وهكذا، دعم المكتب الوطني المغربي للسياحة فتح 35 خط جديد مع 10 شركات طيران برسم موسم صيف 2023.

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