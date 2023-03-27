من إسطنبول إلى لندن.. الإعلان عن أطول رحلة حافلة في العالم

هبة بريس - وكالات

تنطلق في غشت المقبل أطول رحلة حافلة في العالم، من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة البريطانية لندن، تمر خلالها عبر 22 دولة.

وتنظم الرحة شركة “Adventures Overland” الهندية، وتتسع الحافلة لنحو 30 راكبًا سيتم نقلهم عبر البلقان وأوروبا الشرقية والدول الاسكندنافية وأوروبا الغربية.

وقالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، اليوم الأحد، إن الركاب سيتم نقلهم على متن عبارة في خليج فنلندا وسيزورون الرأس الشمالي، وهو أقصى نقطة في شمال أوروبا القارية، ثم يقومون برحلة بحرية على طول المضايق النرويجية في رحلة أطلق عليها اسم “حافلة إلى لندن”، يصل طولها إلى نحو 12 ألف كيلومتر.

وأوضحت الشبكة أن الرحلة ستكلف الراكب الواحد 24300 دولار، وتشمل وجبة إفطار يومية، إلى جانب 30 وجبة غداء وعشاء، بالإضافة إلى جميع الإقامات في الفنادق.

ولفتت الشبكة إلى أن “Adventures Overland” تأسست من قبل رجال أعمال هنود، مثل توشار أغاروال وسانجاي مادان في عام 2012، والذين قاموا بتنظيم العديد من الرحلات الاستكشافية من الهند إلى لندن، بحيث يقوم المسافرون بالسفر في سياراتهم الخاصة ضمن قافلة، وكذلك رحلات عبر أيسلندا وروسيا، قبل تقديم أول رحلة بالحافلة عبر القارات.

وقال أغاروال: “تم فحص كل طريق في كل بلد لضمان أن تكون الرحلة سلسة، بحيث يمكن للمشاركين في الحافلة إلى لندن الركوب مع العلم والثقة بأنهم في أيد أمينة”.

وأضاف أن “توفير تجربة متخصصة في بيئة آمنة هو أولويتنا القصوى.. نحن نتحمل مسؤولية الوثائق والأوراق والتأشيرات والتصاريح الأخرى لضمان تركيز المشاركين بالكامل على تجربة الرحلة”.

ووفق موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، فإن أطول خط حافلات في العالم حاليًّا يمتد لمسافة 6200 كيلومتر، ويربط ليما في بيرو مع ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وبحسب الشبكة من المقرر أن تغادر الحافلة المتجهة من إسطنبول إلى لندن في الـ7 من غشت، وتصل إلى العاصمة البريطانية في الـ1 من أكتوبر.

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