لعثور على جثة شاب بمنطقة "الرهراه" يستنفر أمن طنجة
الصورة تعبيرية

أمن البيضاء يحقق في ق.تل شاب بمفرقعة نارية

2023-03-27 / 09:24
10
هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد 26 مارس الجاري، وذلك لتوقيف المتورط أو المتورطين المحتملين في ارتكاب اعتداء جسدي مفضي إلى الموت باستخدام مفرقعة نارية.

وكانت مصالح الشرطة قد باشرت، يومه الأحد، إجراءات معاينة جثة الهالك الذي تعرض لاعتداء جسدي باستعمال مفرقعة نارية بمنطقة سيدي مومن بالدار الييضاء، من قبل راكب سيارة كان طرفا في نزاع مع مجموعة من الأشخاص، والذي أصاب الضحية التي تصادف تواجده بمكان النزاع.

وتتواصل حاليا العمليات الأمنية والتدخلات الميدانية من أجل توقيف المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء المفضي للموت، وباقي المساهمين والمشاركين المحتملين في اقترافه، فضلا عن الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصدر من وزارة الثقافة يكشف أسباب إضرام مواطن النار بجسده

مصدر من وزارة الثقافة يكشف أسباب إضرام مواطن النار…

2023-03-27 / 12:41
Photo of في مصر.. شابان يقت.لان صديقهما ويحر.قان جث.ته طمعا في أمواله

في مصر.. شابان يقت.لان صديقهما ويحر.قان جث.ته طمعا في…

2023-03-27 / 12:34
Photo of أزمة تصدير الطماطم الى الخارج تحت مجهر الحكومة

أزمة تصدير الطماطم الى الخارج تحت مجهر الحكومة

2023-03-27 / 11:48
Photo of أسعار الخضر تستمر في الارتفاع.. البصل يصل ل18 درهما والطماطم تتجاوز 13 درهما

أسعار الخضر تستمر في الارتفاع.. البصل يصل ل18 درهما…

2023-03-27 / 11:12
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمختلف ربوع المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمختلف ربوع المملكة

2023-03-27 / 09:05
Photo of مطار الناظور-العروي.. استقبال أزيد من 54 ألف مسافر عند متم فبراير

مطار الناظور-العروي.. استقبال أزيد من 54 ألف مسافر عند…

2023-03-26 / 23:00
Photo of ضمانا لمشاركة كل الجهات ..مطالب برلمانية بمراجعة مضامين القانون المنظم لمباريات التبوريدة

ضمانا لمشاركة كل الجهات ..مطالب برلمانية بمراجعة مضامين القانون…

2023-03-26 / 21:45
Photo of تعاون أمني مغربي كندي يحبط محاولة تهريب سيارات مسروقة بميناء طنجة المتوسط

تعاون أمني مغربي كندي يحبط محاولة تهريب سيارات مسروقة…

2023-03-26 / 20:48
Photo of أكادير.. خرجات ميدانية من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية

أكادير.. خرجات ميدانية من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية

2023-03-26 / 20:23
Photo of توقيف متهم بقتـ..ـل شاب باستعمال مفرقعة نارية بالبيضاء

توقيف متهم بقتـ..ـل شاب باستعمال مفرقعة نارية بالبيضاء

2023-03-26 / 19:20

‫10 تعليقات

  5. يجب فتح تحقيق نزيه في هاته الوفاة والحكم على الجناة بأحكام ثقيلة جدا ليكونوا عبرة لغيرهم…

  8. اصبحنا نعيش في مجتمع غير أمن اللهم اكفينا شر هاؤولاء المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم…

  9. تهديد سلامة المواطنين من أخطر ما يكون .اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق