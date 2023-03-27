أمن البيضاء يحقق في ق.تل شاب بمفرقعة نارية
هبة بريس
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد 26 مارس الجاري، وذلك لتوقيف المتورط أو المتورطين المحتملين في ارتكاب اعتداء جسدي مفضي إلى الموت باستخدام مفرقعة نارية.
وكانت مصالح الشرطة قد باشرت، يومه الأحد، إجراءات معاينة جثة الهالك الذي تعرض لاعتداء جسدي باستعمال مفرقعة نارية بمنطقة سيدي مومن بالدار الييضاء، من قبل راكب سيارة كان طرفا في نزاع مع مجموعة من الأشخاص، والذي أصاب الضحية التي تصادف تواجده بمكان النزاع.
وتتواصل حاليا العمليات الأمنية والتدخلات الميدانية من أجل توقيف المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء المفضي للموت، وباقي المساهمين والمشاركين المحتملين في اقترافه، فضلا عن الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم غياب امن القرب ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اين التربية والوعي .مجتمعنا فقد الأخلاق والاحترام لبعضنا البعض..
من اين جاءت هاته المفرقعات …
يجب فتح تحقيق نزيه في هاته الوفاة والحكم على الجناة بأحكام ثقيلة جدا ليكونوا عبرة لغيرهم…
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..
اصبحنا نعيش في مجتمع غير أمن اللهم اكفينا شر هاؤولاء المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم…
تهديد سلامة المواطنين من أخطر ما يكون .اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
اللهم وفق الشرطة للعثور على الجناة …