لعثور على جثة شاب بمنطقة "الرهراه" يستنفر أمن طنجة
الصورة تعبيرية

أمن البيضاء يحقق في ق.تل شاب بمفرقعة نارية

2023-03-27 / 09:24
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد 26 مارس الجاري، وذلك لتوقيف المتورط أو المتورطين المحتملين في ارتكاب اعتداء جسدي مفضي إلى الموت باستخدام مفرقعة نارية.

وكانت مصالح الشرطة قد باشرت، يومه الأحد، إجراءات معاينة جثة الهالك الذي تعرض لاعتداء جسدي باستعمال مفرقعة نارية بمنطقة سيدي مومن بالدار الييضاء، من قبل راكب سيارة كان طرفا في نزاع مع مجموعة من الأشخاص، والذي أصاب الضحية التي تصادف تواجده بمكان النزاع.

وتتواصل حاليا العمليات الأمنية والتدخلات الميدانية من أجل توقيف المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء المفضي للموت، وباقي المساهمين والمشاركين المحتملين في اقترافه، فضلا عن الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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