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طقس الاثنين.. أجواء حارة بمختلف ربوع المملكة

2023-03-27 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي والسهول المتواجدة غرب مرتفعات الأطلس.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس حيث ستعطي قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و24 درجة بالوسط، وبأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 10 و16 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى دون تغير مهم.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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