تصفيات أوروبا 2024 .. إنجلترا بالعلامة الكاملة وإيطاليا تحقق فوزها الأول

2023-03-26 / 23:36
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أنهت إنكلترا النافذة الاولى من التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بالعلامة الكاملة، بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 2-0 الاحد على ملعب ويمبلي في لندن، فيما حققت ايطاليا حاملة اللقب فوزها الاول بتفوقها على مضيفتها مالطا بالنتيجة ذاتها، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل القائد هاري كاين وبوكايو ساكا الهدفين لتضمن إنكلترا الصدارة مع نهاية النافذة الاولى.

ورفع منتخب “الاسود الثلاثة” رصيده الى ست نقاط بعد فوز افتتاحي على ايطاليا في نابولي الخميس 2-1، أمام “سكاودرا أتزورا” ومقدونيا الشمالية (3 نقاط لكل منهما) التي فازت على مالطا في الجولة الاولى بالنتيجة ذاتها، ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة، ضمنت إنكلترا الصدارة قبل النافذة الثانية المقررة في يونيو المقبل.

فيما تتطلع ايطاليا للعودة الى الساحة الدولية، حيث حققت فوزها الاول في التصفيات بهدفي ماتيو ريتيغي وماتيو بيسينا.

وخاض المدرب روبرتو مانشيني المباراة بتشكيلة رديفة نسبيًا ومختلفة تمامًا عن تلك التي بدأت أمام إنكلترا، مبقيًا فقط على ثلاثة لاعبين هم الحارس جانلويجي دوناروما والمدافع جوفاني دي لورنتسو وريتيغي الذي سجل ضد “الاسود الثلاثة”.

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