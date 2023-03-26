“شكرا يا مغاربة “..فينيسيوس جينيور يوجه رسالة إلى المغاربة

هبة بريس - وكالات

وجه لاعب المنتخب البرازيلي فينيسيوس رسالة إلى المغاربة بعد الإنجاز التاريخي للأسود في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ونشر فينيسيوس صورة عبر “سطوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وكتب عليها بالعربية “شكرا يا المغرب”.

وكان المنتخب المغربي قد هزم منتخب البرازيل 2-1 في مباراة حماسية كتب فيها “أسود الأطلس” التاريخ مجددا باعتباره أول منتخب عربي يتفوق على “سيليساو”.

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