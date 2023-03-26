“شكرا يا مغاربة “..فينيسيوس جينيور يوجه رسالة إلى المغاربة

2023-03-26 / 22:02
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هبة بريس - وكالات

وجه لاعب المنتخب البرازيلي فينيسيوس رسالة إلى المغاربة بعد الإنجاز التاريخي للأسود في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ونشر فينيسيوس صورة عبر “سطوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وكتب عليها بالعربية “شكرا يا المغرب”.

وكان المنتخب المغربي قد هزم منتخب البرازيل 2-1 في مباراة حماسية كتب فيها “أسود الأطلس” التاريخ مجددا باعتباره أول منتخب عربي يتفوق على “سيليساو”.

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‫2 تعليقات

  1. شكرا يا مغاربة علئ 700 ألف أورو بالعملة الصعبة والدولة في حاجة ماسة إلئ العملة الصعبة

  2. الى صاحب التعليق الاول الذي يقول ان المغرب خسر 700 الف اورو
    اقول لك ان المغرب ربح اكثر منها اضعاف مضاعفة من النقل التلفزي والسياحي والتعريف بالمغرب عالميا زاءد التصنيف العالمي مع العشرة الاواءل وكل نجوم البرازيل عندهم متابعين بالملايين عبر انحاء العالم وشاهدوا سطوريات اللاعبين عن المغرب سواء في الفندق او خارجه وهدا ترويج مجاني للمغرب ووووو ولكن انتم تحبون الانتقاد الفارغ وعندكم قصر النظر اتركوا الامور لاهلها
    فهناك منتخبات اخرى تتمنى ان تلعب معها البرازيل
    قهرتونا

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