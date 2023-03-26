RABAT, MOROCCO - NOVEMBER 11: Members of the Moroccan Parliament listen to Prime Minister Abdelilah Benkirane at the Parliament in Rabat, Morocco, on November 11, 2014. (Photo by Mustapha Houbais/Anadolu Agency/Getty Images)

ضمانا لمشاركة كل الجهات ..مطالب برلمانية بمراجعة مضامين القانون المنظم لمباريات التبوريدة

2023-03-26 / 21:45
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هبة بريس - الرباط

طالب البرلماني ، مروان شبعتو عن حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، الحكومة بمراجعة القانون المنظم لمباريات التبوريدة الجهوية ، وذلك بغية ضمان مشاركة أوسع لكل جهات المملكة .

وقال البرلماني عضو الفريق التجمعي بالغرفة الاولى، في سؤال كتابي ، وجهه الى محمد الصديقي وزير الفلاحة، أن قانون سنته الشركة الملكية لتشجيع الفرس ، سمح سنة 2020 بشكل استثنائي لفرق من خارج جهة درعة تافيلالت بالمُشاركة في الإقصائيات الجهوية المنظمة بداية مارس الجاري بالمحرك المخصص الكائن بجانب الطريق الوطنية رقم 13 في اتجاه مدينة الريش، مشيرا الى أن هذه التظاهرة عرفت مشاركة أربع فرق، سربتين من إقليم ميدلت، وسربة من سطات وسربة من تمارة.

واعتبر مروان شبعتو ان هذا القانون الاستثنائي لايضمن المساواة في التنافس والمشاركة العادلة لكل جهات المملكة، وبالتالي يقصي جهات معينة بتراثها وتقاليدها ولباسها التقليدي من المشاركة في المسابقات والمعارض الوطنية.

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