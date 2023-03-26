تعاون أمني مغربي كندي يحبط محاولة تهريب سيارات مسروقة بميناء طنجة المتوسط

2023-03-26 / 20:48
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هبة بريس - طنجة

مكن تعاون أمني مغربي كندي من احباط محاولة تهريب 24 سيارة فاخرة مسروقة من كندا، بميناء طنجة المتوسط .

وبحسب مصادر متطابقة ، فان تحقيقات باشرتها المصالح الامنية الكندية قادت الى اكتشاف سيارات مسروقة على متن حاوية رست بميناء طنجة المتوسط ، ومتوجهة نحو دول الخليج العربي.

وقد تم فتح تحقيق في القضية لكشف خيوط تقود الى الشبكة الاجرامية المتورطة في العملية .

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‫10 تعليقات

  1. بارونات مخدرات والمافيات هم اصحاب هاته النشاطات .شكرا للأمن من اجل توقيفهم..

  5. يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته السيارات الفارهة المسروقة داخل ارض الوطن…

  7. المغرب بلاد الخيرات والأمن والأمان ولكن الفساد يخر جسده من اللوبيات الكبار والمسؤوليين …

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