تعاون أمني مغربي كندي يحبط محاولة تهريب سيارات مسروقة بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - طنجة

مكن تعاون أمني مغربي كندي من احباط محاولة تهريب 24 سيارة فاخرة مسروقة من كندا، بميناء طنجة المتوسط .

وبحسب مصادر متطابقة ، فان تحقيقات باشرتها المصالح الامنية الكندية قادت الى اكتشاف سيارات مسروقة على متن حاوية رست بميناء طنجة المتوسط ، ومتوجهة نحو دول الخليج العربي.

وقد تم فتح تحقيق في القضية لكشف خيوط تقود الى الشبكة الاجرامية المتورطة في العملية .

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