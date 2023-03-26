تعاون أمني مغربي كندي يحبط محاولة تهريب سيارات مسروقة بميناء طنجة المتوسط
هبة بريس - طنجة
مكن تعاون أمني مغربي كندي من احباط محاولة تهريب 24 سيارة فاخرة مسروقة من كندا، بميناء طنجة المتوسط .
وبحسب مصادر متطابقة ، فان تحقيقات باشرتها المصالح الامنية الكندية قادت الى اكتشاف سيارات مسروقة على متن حاوية رست بميناء طنجة المتوسط ، ومتوجهة نحو دول الخليج العربي.
وقد تم فتح تحقيق في القضية لكشف خيوط تقود الى الشبكة الاجرامية المتورطة في العملية .
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10 تعليقات
بارونات مخدرات والمافيات هم اصحاب هاته النشاطات .شكرا للأمن من اجل توقيفهم..
الغريب في الامر ان من سمح لهم بدخول هاته السيارات المسروقة الى ارض الوطن…
رجال الشرطة والجمارك هم الذين يجب ان يتحملوا مسؤولية ذالك…
ما دمت في المغرب فلا تستغرب…
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته السيارات الفارهة المسروقة داخل ارض الوطن…
هل اصبح المغرب نقطة عبور السيارات المسروقة من كندا …
المغرب بلاد الخيرات والأمن والأمان ولكن الفساد يخر جسده من اللوبيات الكبار والمسؤوليين …
على رجال الجمارك تشديد الرقابة على كل شيء …
المزيد مع الأعمال الشاقة…
يجب محاسبة ومعاقبة المتورطين ..