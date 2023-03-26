أكادير.. خرجات ميدانية من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية

2023-03-26 / 20:23
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هبة بريس - و م ع

واصلت اليوم الأحد، اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، خرجاتها الميدانية، وذلك في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة، بجولة ميدانية على مستوى سوق “الأحد”، اطلعت خلالها على حالة التزود بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية.

وتهدف هذه العملية إلى التحكم في أسعار المنتجات وجودتها، وكذلك حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والتلاعب بتموين الأسواق.

وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.

يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.

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‫6 تعليقات

  2. الحل باين عاين محاربة الوسطاء للاسف القانون غير موجود تفعيل المنافسة الحقيقية ووقف التصدير

  3. ما فائدة هدا التمثيل في الخرجات و الأسعار كلها مرتفعة إلى مستويات قياسية تفوق القدرة الشرائية بكثير لأغلب المواطنين الدين لم يجدو شيئا يضعون عليه أيديهم إلا يكتوي بسعر مرتفع

  4. ضعت الأمانة والمسؤولية لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم المغاربة يطلبون ما يأكلون …

  6. على الحكومة التدخل لوضع حد لهاته الخروقات ووقف التصدير وخفض الاسعار التي اهلكت المواطنين ..

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