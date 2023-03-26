مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس

هبة بريس - وكالات

قارب مهاجرين غير نظاميين بسواحل بن قردان التونسية (أرشيف)

قارب مهاجرين غير نظاميين بسواحل بن قردان التونسية (أرشيف)

أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد انتشال جثث 29 مهاجرا من دول أفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد.

وقال المتحدث باسم الحرس في بيان إنه تم كذلك “إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية”، مشيرا إلى ثلاث حوادث غرق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا، بحسب وكالة رويترز.

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