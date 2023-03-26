الملاكمة المغربية خديجة المرضي تتوج بطلة للعالم
هبة بريس - وكالات
أحرزت البطلة المغربية خديجة المرضي، مساء يوم الأحد، لقب بطولة العالم للملاكمة في صنف السيدات، التي تجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وبحسب تقارير صحفية في المغرب، فإن خديجة المرضي توجت إثر نزال في فئة أكثر من 81 كيلوغرام.
وجرى تتويج البطلة المغربية بالميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات.
وخديجة المرضي التي تبلغ 32 عاما، سبق لها أن مثلت المغرب في عدد من المنافسات الرياضية بالخارج، إذ خاضت سبعة نزالات فازت في ثلاثة منها.
وتعد الرياضية المتوجة أول مغربية تحرز الميدالية الذهبية في هذا الصنف الرياضي، فيما احتفى مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي باللقب.
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12 تعليقات
هنيئا لنا بهذ الفوز الذي رفع راية بلادنا عاليا
تماما رفعت راس النساء عاليا بالتوفيق دائما
الحمدللة المغرب دائما الاول وسيبقى دائما الاول الله الوطن الملك
دربة قاضية لي كان طامع افهاد البوطولة
مبروك أو الف مبروك من تفوق الا تفوق انشاالله
ابرافو عزيزتي شرفتي كل المغريبيات والمغارب وكل نساء العالم
حتى هذي غيقلو اعليها مآمرة مغربية امركية صهيونية شمالية جنوبية ه ه ه ه ه
لبوءة الاطلس ابرافو اعليها والله يحفضها يارب العالمين
المراة ناجحة ولي الله الحمد في جميع المجلات الف مبروك لي بطلتنا الرياضية المغربية خديجة االمرضي
براف اعليها او تحية للمراة المغربية ديم الفوق
لهلا ايوريكم اشكون راه مفقوس دبا او عندو حالت طوارء 2دربات متابعين هادي او الماطش انتاع البارح
الله ايدومها اعلينا فرحا او مبروك لبطاتنا المتالقة بالميدالية الذهبية وبي بطولة العالم والله ينصر سيدنا