الملاكمة المغربية خديجة المرضي تتوج بطلة للعالم

2023-03-26 / 17:47
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هبة بريس - وكالات

أحرزت البطلة المغربية خديجة المرضي، مساء يوم الأحد، لقب بطولة العالم للملاكمة في صنف السيدات، التي تجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وبحسب تقارير صحفية في المغرب، فإن خديجة المرضي توجت إثر نزال في فئة أكثر من 81 كيلوغرام.

وجرى تتويج البطلة المغربية بالميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات.

وخديجة المرضي التي تبلغ 32 عاما، سبق لها أن مثلت المغرب في عدد من المنافسات الرياضية بالخارج، إذ خاضت سبعة نزالات فازت في ثلاثة منها.

وتعد الرياضية المتوجة أول مغربية تحرز الميدالية الذهبية في هذا الصنف الرياضي، فيما احتفى مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي باللقب.

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‫12 تعليقات

  9. المراة ناجحة ولي الله الحمد في جميع المجلات الف مبروك لي بطلتنا الرياضية المغربية خديجة االمرضي

  11. لهلا ايوريكم اشكون راه مفقوس دبا او عندو حالت طوارء 2دربات متابعين هادي او الماطش انتاع البارح

  12. الله ايدومها اعلينا فرحا او مبروك لبطاتنا المتالقة بالميدالية الذهبية وبي بطولة العالم والله ينصر سيدنا

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