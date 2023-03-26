وسائل الإعلام الإيطالية تسلط الضوء الفوز التاريخي للمغرب على البرازيل

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

يعيش المغرب قصة تفوق الخيال، تابعها العالم بشغف بفضل مشوار استثنائي لـ”أسود الأطلس” في مونديال قطر. حدث أثار إهتمام الإعلام الإيطالي، بعد تمكن المنتخب المغربي من إسقاط منتخبات أوروبية قوية منها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال .

سلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على الفوز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز على منتخب البرازيل بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي أقيمت بعد منتصف ليلة السبت، على ملعب طنجة.

صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية كتبت على موقعها الإلكتروني معلقة “… حرارة المونديال ما تزال تدب في المنتخب المغربي و الضحية هذه المرة المنتخب البرازيلي، لكن أفضل قصة في المونديال كتبها المنتخب المغربي. وصفت صحيفة “كالشيو ميركاتو ” الرياضية المنتخب المغربي بـ”الشجاع”، مشيرة إلى أن أسود الأطلس، لم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الصامبا بالظهور بمستواهم المعتاد. شبكة “سكاي.سبورتس” الإيطالية أوضحت أن المنتخب المغربي وضع نظيره البرازيلي تحت ضغط شديد، وقاتل نجومه ببسالة .

صحيفة “كوريري سبورتس” كتبت أن الحلم المغربي بالفوز على البرازيل تحقق. واستطردت الصحيفة أن أسود الأطلس كانوا الطرف الأفضل والأقوى في معظم فترات اللقاء. وواصلت الصحيفة حديثها عن المنتخب المغربي قائلة “يا لها من مبارة قدمها لنا هذا الفريق. لقد حقق مجدا.

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