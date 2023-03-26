الحسيمة ..أم لثلاثة أطفال تضــ..ـع حـ..ـدا لحياتها شنــ..ـقا
هبة بريس - مكتب طنجة
وضعت سيدة، أمس السبت، حدا لحياتها شنقا ، داخل منزل اسرتها الكائن بدوار تيريري التابع لجماعة تاغزوت بإقليم الحسيمة.
وبحسب مصادر محلية ، فقد استقبل مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة جثة الهالكة التي وضعت حدا لحياتها بطريقة ماساوية تاركة وراءها ثلاثة أطفال .
وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد سبب الوفاة بشكل رسمي.
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2 تعليقات
شيء غريب هذا الذي أصبحت عليه الأمهات بحيث أصبحت الحياة عندهم لا شيء. ينتحرون ويتركون اولادهم، فلا الخوف من الله زجرهم ولا حب أطفالهم . ظاهرة غريبة يجب البحث فيها.
حالات الانتحار لا يمكن إلا أن تتزايد في ظل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تفرضها حكومة المحروقات على المغاربة.