وفاة عبد الواحد الراضي القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي

هبة بريس - الرباط

توفي اليوم الأحد ، رئيس مجلس النواب والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي، خارج أرض الوطن بفرنسا عن عمر يناهز 88 سنة.

وسارعت قيادات من حزب الوردة، بنعي الفقيد الراضي، الذي انتقل إلى جوار ربه بأحد المصحات في باريس، بعد صراع مع المرض.

عبد الواحد الراضي من قيدومي السياسيين المغاربة، ومؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. شغل منصب وزارة التعاون ووزارة العدل، كما ترأس البرلمان لسنوات متتالية.

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