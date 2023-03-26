كورتوا يغادر معسكر بلجيكا ويعود إلى ناديه ريال مدريد.. لماذا؟

هبة بريس _ رياضة

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الأحد، إن الحارس تيبو كورتوا، ترك معسكر المنتخب وعاد إلى ناديه ريال مدريد.

وأوضح الاتحاد البلجيكي، في بيان رسمي: “ترك تيبو كورتوا معسكر المنتخب البلجيكي وعاد إلى ريال مدريد كإجراء احترازي، بسبب معاناته من إجهاد طفيف في عضلة المقرب”.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن درجة الإصابة لا تزال غير معروفة، رغم أنها تبدو خفيفة.

وأوضحت أن كورتوا سيخضع للمزيد من الاختبارات عند وصوله إلى ريال مدريد، حيث يدق الميرنغي أجراس الخطر قبل أيام من مواجهة برشلونة، يوم 5 أبريل/ نيسان المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن كورتوا لا يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو، الأسبوع المقبل.

وأكدت أن كورتوا أيضا ليس مهددا بالغياب عن مباراة بلد الوليد، الأحد المقبل، بالليغا.

يذكر أن كورتوا خاض اللقاء رقم 101 برفقة بلجيكا، عندما فاز الشياطين الحمر 3-0، مساء الجمعة الماضي، على حساب السويد في ستوكهولم، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى “يورو

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0