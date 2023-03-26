“الجبهة الاجتماعية المغربية” توجه مدفعيتها نحو ملف الغلاء

2023-03-26 / 15:03
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هبة بريس _ ع عياش

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية، يوم السبت 8 أبريل المقبل، استنكارا للغلاء الفاحش للأسعار، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ونبهت الجبهة في بلاغ لها إلى الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخضر، وكذا اللحوم والأسماك.

وقالت الجبهة إن هذا الغلاء ينضاف إلى الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر، رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي.

وانتقدت الجبهة الاجتماعية استمرار الوضع بالنسبة لشركة لاسامير بالمحمدية على ما هو عليه، نتيجة غياب قرار استراتيجي واضح للدولة بخصوص الاستثمار في تكرير البترول

وتوقف البلاغ على استمرار كل مظاهر القمع وانتهاك حقوق الإنسان، الذي أصبح محط إجماع عدد من المنظمات والهيئات الدولية.

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‫2 تعليقات

  1. الحل الوحيد هو المقاطعة المقاطعة ثم المقاطعة لجميع المواد والخضر وغيرها حتى يستجاب للبنات.

  2. في الحقيقية ومع الاسف, رفع الاسعار ممنهج من صناع القرار في المغرب. يقلدون الاربيين في كل شيء. يريدون رفع الناتج المحلي. لكن كيف يمكن ذلك بدون رفع الاجور? انهم يدمرون القدرة الشرائية للمواطنيين. بهذا التضخم, المواطن سيصبح عاجزا عن الاستهلاك الشيء الذي سيؤدي بافلاس الكثير من الشركات. اسمحوا لي اخناتوش, هو من خريجي جامعات كندا وابن فشوش.

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