“الصحافة الدولية” تتحدث عن فوز الأسود على البرازيل

هبة بريس _ الرباط

حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي أقيمت بعد منتصف ليل السبت، على ملعب طنجة

وحضرت الصحافة الأجنبية بقوة تعليقا على المباراة حيث رصدت الأجواء الأحتفالية بالمدرجات للجماهير المغربية التي خلقت الحدث بطريقة تشجيعها والتي تصدرت اغلب الصحف العالية

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صحيفة Marca

وعنونت صحيفة Marca الإسبانية مقالها حول فوز أسود الأطلس التاريخي على البرازيل بـ “المغرب يشغل وضع المونديال ويلتهم البرازيل”.

وأضافت الصحيفة أن المغرب لم يفقد “الجوهر” الذي مكنه من الفوز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في مونديال قطر.

صحيفة L’EQUIPE

وقالت صحيفة L’EQUIPE الفرنسية إن المغرب قدم فوزا مبهرا على البرازيل، مشيرة إلى امتلاء ملعب طنجة بأكثر من 65 ألف متفرج، ساندوا أسود الأطلس طيلة فترات المقابلة وحتى صافرة النهاية.

صحيفة Mundo Deportivo

من جهتها، سلطت صحيفة Mundo Deportivo الضوء على التألق والأداء المميز لمتوسط ميدان الأسود، سفيان أمرابط، الذي يريده برشلونة كبديل لسيرجيو بويكيتس.

موقع foot mercato

وقال موقع foot mercato الفرنسي إن المغرب ” أطفأ البرازيل وأشعل تويتر”، مشيرا إلى صور وفيديوهات المباراة التي لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأولها تويت

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