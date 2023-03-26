بعثة “الأسود” تتوجه إلى إسبانيا

2023-03-26 / 13:24
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هبة بريس _ رياضة

توجهت بعثة المنتخب الوطني في الساعات الأولى من صباح الأحد 26 مارس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب البيرو يوم الثلاثاء المقبل.

وستجرى المباراة على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد، على الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على نظيره البرازيلي بهدفين لواحد ، في المباراة الودية الأولى، التي جرت على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة

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تعليق واحد

  1. اش خصك العريان خصني خاتم امولاي.
    الغلاء المعيشي يعنيه المواطن ونحن نعيش أزمة اسعار وتتكلمون على منتخب لا حول ولا قوه الا بالله
    ايها احرار تكلموا على مواضيع الغلاء الشعب سيثور ضد مصاصي دماء

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