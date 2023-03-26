بعثة “الأسود” تتوجه إلى إسبانيا

هبة بريس _ رياضة

توجهت بعثة المنتخب الوطني في الساعات الأولى من صباح الأحد 26 مارس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب البيرو يوم الثلاثاء المقبل.

وستجرى المباراة على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد، على الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على نظيره البرازيلي بهدفين لواحد ، في المباراة الودية الأولى، التي جرت على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة

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