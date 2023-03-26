بداية من الثلاثاء ..موجة حرارة تصل إلى 41 درجة
هبة بريس _ الرباط
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و 41 درجة من الثلاثاء إلى الخميس القادمين بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من أوسرد، وطاطا، وأسا-الزاك، والسمارة، وتارودانت، والعيون، وبوجدور، وواد الذهب
وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و38 درجة بكل من الفقيه بن صالح، واليوسفية، ومراكش، وأكادير إيداوتانان، وشتوكة-أيت باها، وإنزكان أيت ملول، وطانطان، وطرفاية، وشيشاوة.
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حرارة الدنيا يقيها عنك سقف وظل منزلك أما حرارة الأسعار فهي تخترق كل شيء وتجعل المواطن يعيش في عذاب …
حرارة الأسعار التي ألهمت المواطن منذ مدة أما حرارة الله تعالى فنحن متعدون ومستعدون لها..
اللهم الطف بعبادك الضعفاء واحفظهم..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
موجة حر الاسعار اشد واسد من درجات الحرارة..
اللهم أجرنا من حر جهنم يا رب وقونا على الصيام وبارك في جهودنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية واللطف في القضاء والقدر..
نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة وان يجود علينا من كرمه ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ…