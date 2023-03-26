بداية من الثلاثاء ..موجة حرارة تصل إلى 41 درجة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و 41 درجة من الثلاثاء إلى الخميس القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من أوسرد، وطاطا، وأسا-الزاك، والسمارة، وتارودانت، والعيون، وبوجدور، وواد الذهب

وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و38 درجة بكل من الفقيه بن صالح، واليوسفية، ومراكش، وأكادير إيداوتانان، وشتوكة-أيت باها، وإنزكان أيت ملول، وطانطان، وطرفاية، وشيشاوة.

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