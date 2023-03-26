موجة الحرارة التي تجتاح المغرب أدت إلى تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء
الصورة من الارشيف

بداية من الثلاثاء ..موجة حرارة تصل إلى 41 درجة

2023-03-26 / 11:52
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و 41 درجة من الثلاثاء إلى الخميس القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من أوسرد، وطاطا، وأسا-الزاك، والسمارة، وتارودانت، والعيون، وبوجدور، وواد الذهب

وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و38 درجة بكل من الفقيه بن صالح، واليوسفية، ومراكش، وأكادير إيداوتانان، وشتوكة-أيت باها، وإنزكان أيت ملول، وطانطان، وطرفاية، وشيشاوة.

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‫10 تعليقات

  1. حرارة الدنيا يقيها عنك سقف وظل منزلك أما حرارة الأسعار فهي تخترق كل شيء وتجعل المواطن يعيش في عذاب …

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  2. حرارة الأسعار التي ألهمت المواطن منذ مدة أما حرارة الله تعالى فنحن متعدون ومستعدون لها..

    1

  6. اللهم أجرنا من حر جهنم يا رب وقونا على الصيام وبارك في جهودنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين..

  10. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ…

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