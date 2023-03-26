البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك
أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمس، محذرًا بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.
واعتبر رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أن إحراق المصحف الشريف هو عمل همجي خاصة وأننا في شهر رمضان المعظم وتستنكره القوانين والمواثيق الدولية كافة، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، داعيا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الاساءة للأديان ورموزها.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة، فالدين الإسلامي سوف يظل شامخًا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه أبدًا.
ودعا العسومي المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.
11 تعليقات
الإسلام كلما حاربوه اشتد والان بفضل الله ينتشر فى بلاد الغرب بصورة ترعبهم..
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يمهل ولا يهمل اللهم احرقه كما حرق المصحف الشريف..
هذا العمل والسماح به يدل على انعدام الغيره لدى حكام العرب والمسلمين .حسبنا الله ونعم الوكيل .ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ..
اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك..
حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين وصل الكره والحقد ضد الإسلام العظيم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ..
نأسف لحالنا وحال حكام الدول العربية ومسؤوليها لعدم تحركهم ضد هذه الافعال التي تمس الدين الاسلامي..
رغم التشويش والظغوط الذي يمارسوه على الدين الاسلامي فهو محفوظ في الصدور لقوله تعالى:« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون»..
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم..
اللهم انتقم منهم عاجلاً غير آجل ..
انه كتاب الله سبحانه و تعالى القرأن الكريم محفوظ رغما عن انوفكم يا أعداء الإسلام والدين..
حرق الله وجهه في الدنيا والآخرة..
ذاك التنديد وووو كلوه واشربوه وافطرو به إن كنتم صايمين. دود واقوام لم يعد يعنيهم هذا الدين في شيء سوى الركوب على امواجه وقت الانتخابات أو لكي يبقو في كراسيهم. أما هذا الكتاب وهذا الذكر فهو عند الله محفوظ في صدور المؤمنين. ان كانت قوتهم تكفى فليأتو ولينزعوه من صدور ملايين المسلمين