البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك

2023-03-26 / 10:38
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هبة بريس _ الرباط

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمس، محذرًا بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

واعتبر رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أن إحراق المصحف الشريف هو عمل همجي خاصة وأننا في شهر رمضان المعظم وتستنكره القوانين والمواثيق الدولية كافة، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، داعيا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الاساءة للأديان ورموزها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة، فالدين الإسلامي سوف يظل شامخًا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه أبدًا.

ودعا العسومي المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.

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