الإعلامي والدبلوماسي أبو بكر بنونة في ذمة الله

2023-03-26 / 10:06
0
هبة بريس _ الرباط

توفي الإعلامي والدبلوماسي، أبو بكر بنونة، أمس السبت، بعد مرض لم يشفع معه دواء، وذلك حسب ما علم لدى النادي الدبلوماسي المغربي.

وتقلد المرحوم عدة مسؤوليات، من بينها مناصب إدارية عليا بالإذاعة والتلفزة المغربية، وكاتبا عاما للجماعة الصحراوية بعد استرجاع المغرب لصحرائه، وقنصلا عاما في جزر الخالدات. واختتم الفقيد مشواره الدبلوماسي سفيرا للمملكة باليمن.

وعرف المرحوم بولعه الشديد بالبحث في الوثائق والمخطوطات المخزنية والعائلية، حيث توفرت له إحدى أهم المكتبات الوثائقية التي اعتمد عليها في تحقيق العديد من الوثائق وجمعها وإعدادها في كتب، كان آخرها كتاب “محمد بن العربي الطريس، وثائق نائب لثلاثة سلاطين”.

وستقام مراسم صلاة الجنازة اليوم الأحد بمدينة تطوان، مسقط رأس الفقيد، بحسب المصدر ذاته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب غلاء الأسعار…جمعية “سيدتي المغربية” تناشد الملك

بسبب غلاء الأسعار…جمعية “سيدتي المغربية” تناشد الملك

2023-03-26 / 11:42
Photo of المغرب أكبر منفذ لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي

المغرب أكبر منفذ لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي

2023-03-26 / 09:42
Photo of طقس الأحد… الأجواء الحارة مستمرة بأغلب المناطق

طقس الأحد… الأجواء الحارة مستمرة بأغلب المناطق

2023-03-26 / 09:23
Photo of صيادلة ولاية الدارالبيضاء تستغرب مقاربة المجلس الأعلى للحسابات

صيادلة ولاية الدارالبيضاء تستغرب مقاربة المجلس الأعلى للحسابات

2023-03-26 / 00:14
Photo of برامج رمضان المتلفزة .. ضحك على ذقون المغاربة

برامج رمضان المتلفزة .. ضحك على ذقون المغاربة

2023-03-25 / 23:01
Photo of شلل تام يضرب الصيدليات بالمغرب في هذا التاريخ

شلل تام يضرب الصيدليات بالمغرب في هذا التاريخ

2023-03-25 / 17:29
Photo of وكالة بيت مال القدس الشريف تُطلق عملية رمضان بالقدس

وكالة بيت مال القدس الشريف تُطلق عملية رمضان بالقدس

2023-03-25 / 16:25
Photo of من جديد..”ميثاق” يظفر بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم البديل بتورونتو الكندية

من جديد..”ميثاق” يظفر بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم البديل…

2023-03-25 / 16:10
Photo of شبكة إنوي.. صبيب حلزوني يرفع منسوب الضغط الدموي في شهر رمضان

شبكة إنوي.. صبيب حلزوني يرفع منسوب الضغط الدموي في…

2023-03-25 / 13:03
Photo of جهة الدار البيضاء- سطات: استيراد 7.048 رأسا من الماشية موجهة للذبح

جهة الدار البيضاء- سطات: استيراد 7.048 رأسا من الماشية…

2023-03-25 / 12:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق