الإعلامي والدبلوماسي أبو بكر بنونة في ذمة الله

هبة بريس _ الرباط

توفي الإعلامي والدبلوماسي، أبو بكر بنونة، أمس السبت، بعد مرض لم يشفع معه دواء، وذلك حسب ما علم لدى النادي الدبلوماسي المغربي.

وتقلد المرحوم عدة مسؤوليات، من بينها مناصب إدارية عليا بالإذاعة والتلفزة المغربية، وكاتبا عاما للجماعة الصحراوية بعد استرجاع المغرب لصحرائه، وقنصلا عاما في جزر الخالدات. واختتم الفقيد مشواره الدبلوماسي سفيرا للمملكة باليمن.

وعرف المرحوم بولعه الشديد بالبحث في الوثائق والمخطوطات المخزنية والعائلية، حيث توفرت له إحدى أهم المكتبات الوثائقية التي اعتمد عليها في تحقيق العديد من الوثائق وجمعها وإعدادها في كتب، كان آخرها كتاب “محمد بن العربي الطريس، وثائق نائب لثلاثة سلاطين”.

وستقام مراسم صلاة الجنازة اليوم الأحد بمدينة تطوان، مسقط رأس الفقيد، بحسب المصدر ذاته.

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