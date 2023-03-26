منع المتحولين جنسيا من المنافسة في الرياضات النسوية

2023-03-26 / 09:52
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن المتحولين جنسيا من ذكر إلى أنثى، لن يتمكنوا بعد الآن من المنافسة في المسابقات الخاصة بفئة السيدات، بسبب الأفضلية الجسدية التي يمتلكونها، من باب العدالة الرياضية.

وقال رئيس الاتحاد، البريطاني سباستيان كو، إنه لن يُسمح بعد الآن للمتحولين جنسياً بالمنافسة في مسابقات السيدات بغض النظر عن مستويات هرمون التستوستيرون، لكنه ليس رفضا إلى الأبد، إذ يتم التشاور حاليا مع المتحولين لمراقبة التطورات بعد هذا القرار.

وتابع كو بأن الرياضيين المتحولين جنسيا بعد تجاوز سن البلوغ، لن يسمح لهم بالتنافس في المسابقات النسوية اعتبارا من نهاية هذا الشهر.

ولفت كو بحسب “يورو نيوز”، إلى أن القرار جاء بعد التشاور مع 40 اتحادا وطنيا، واللجنة الأولمبية الدولية، ومجموعات المتحولين جنسيا.

ولفت إلى أن غالبية الآراء كانت مع أن المتحولين جنسيا يحتفظون بأفضلية جسدية على الإناث بيولوجيا.

وكشف أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل يرأسها متحول جنسي، لمراقبة تطورات العملية، مشيرا إلى أن الحفاظ على العدالة للرياضات النسوية فوق كل اعتبار.

وتابع بأن الاتحاد سيسترشد بالعلوم المتعلقة بالأداء البدني والأفضلية الذكورية بدنيا والتي ستتطور حتماً خلال الأعوام القادمة، ومع توفر المزيد من الأدلة، سيقوم الاتحاد بمراجعة موقفه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي يفوز على البرازيل في ودية رمضانية تاريخية

المنتخب المغربي يفوز على البرازيل في ودية رمضانية تاريخية

2023-03-26 / 00:11
Photo of برئاسة الأميرة لالة مريم.. الدار البيضاء تحتضن سباق المنعرجات للسيارات

برئاسة الأميرة لالة مريم.. الدار البيضاء تحتضن سباق المنعرجات…

2023-03-25 / 23:13
Photo of الحموشي يطلع على الإجراءات الأمنية بطنجة و يقف عن كثب على بروتوكول المباراة

الحموشي يطلع على الإجراءات الأمنية بطنجة و يقف عن…

2023-03-25 / 21:29
Photo of الركراكي يعلن عن التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس أمام البرازيل

الركراكي يعلن عن التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس أمام البرازيل

2023-03-25 / 21:22
Photo of في بادرة طيبة.. جماهير توزع وجبات الإفطار على مشجعي الأسود بملعب طنجة

في بادرة طيبة.. جماهير توزع وجبات الإفطار على مشجعي…

2023-03-25 / 19:38
Photo of آلاف الجماهير تقرر الإفطار في المركب الدولي لطنجة لتجنب الازدحام

آلاف الجماهير تقرر الإفطار في المركب الدولي لطنجة لتجنب…

2023-03-25 / 17:23
Photo of مودريتش: “الحديث عن إمكانية انتقالي للنصر السعودي مجرد تكهنات”

مودريتش: “الحديث عن إمكانية انتقالي للنصر السعودي مجرد تكهنات”

2023-03-25 / 15:21
Photo of البايرن يقيل ناغلسمان ويعيّن توخل خلفًا له

البايرن يقيل ناغلسمان ويعيّن توخل خلفًا له

2023-03-25 / 14:00
Photo of مينزيس: منتخب المغرب قوي ويتوفر على لاعبين رائعين

مينزيس: منتخب المغرب قوي ويتوفر على لاعبين رائعين

2023-03-24 / 20:56
Photo of رسميا .. المنتخب المغربي يتأهل لكان 2024

رسميا .. المنتخب المغربي يتأهل لكان 2024

2023-03-24 / 19:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق