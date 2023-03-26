طقس الأحد… الأجواء الحارة مستمرة بأغلب المناطق

2023-03-26 / 09:23
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب، ومنطقة سوس والسهول الوسطى، مع تشكل كتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس ستعطي قطرات مطرية محتملة، فضلا عن هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و 24 درجة بالوسط، وبأقصى الجنوب الشرقي، وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 16 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغير مهم.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال مهدية وجنوب طانطان، وهائجا بباقي السواحل.

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