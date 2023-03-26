المنتخب المغربي يفوز على البرازيل في ودية رمضانية تاريخية
هبة بريس ـ رياضة
في أمسية رمضانية تاريخية، تمكن المنتخب الوطني المغربي من تحقيق فوز هام على المتصدر للترتيب العالمي منتخب البرازيل بهدفين لواحد.
أسود الأطلس و أمام قرابة سبعين ألف متفرج شاهدوا اللقاء من ملعب طنجة الكبير، انتصر بهدفين لواحد وقعهما كل من سفيان بوفال و عبد الحميد الصابيري.
و قدم لاعبو الأسود مباراة كبيرة تقنيا و تكتيكيا أمام منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا و الذي شارك بلاعبيه الأساسيين عدا بعض المصابين الذين تغيبوا عن معسكر السيليساو.
و تعتبر مباراة البرازيل الودية الأولى لكتيبة وليد الركراكي بعد مونديال قطر و الأداء المبهر الذي قدمته العناصر الوطنية باحتلالها الرتبة الرابعة في الحدث المونديالي.
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تعليق واحد
أنا في رأيي المتواضع الهدرة مكتشري الخضرة الكرة ليست هي الحل لأزمات المغرب من غلاء وعذاب المواطن كي تأتي بفريق وتعطيه المال كي يلعب معك لتفوز عليه وتلهي المغاربة هذا ليس هو الحل