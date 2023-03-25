مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.. بركة يمثل المغرب و يعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين

هبة بريس ـ الرباط

عقد وزير التجهيز والماء نزار بركة عدة لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى شاركوا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، الذي نظم من 22 إلى 24 مارس في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وزارة التجهيز والماء في بلاغ لها أنه في هذا السياق، عقد بركة ، لقاءا مع الوزير مازن غنيم ، رئيس سلطة المياه الفلسطينية ، أكد خلاله استعداد المغرب، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقديم دعمه المستمر لتطوير قطاع المياه في فلسطين من خلال ، على الخصوص ، إتاحة الخبرات وتعزيز القدرات.

وبهذه المناسبة، اتفق الوزيران على تسريع تنفيذ خارطة الطريق لتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة في 2015.

كما أجرى الوزير، يضيف البلاغ، مباحثات مع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الإسرائيلي ، عوفير أكونيس ، والتي همت أساسا سبل تطوير أكثر علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجال المياه ، وذلك من خلال البحث والابتكار ، وتقاسم الخبرات والتجارب وتقديم المساعدة التقنية .

وتباحث بركة، مع جوست أورثويزن ، مدير “إنفست إنترناشيونال”، وهي منظمة هولندية عامة مكلفة بتنفيذ السياسات باسم وزارة الشؤون الخارجية ، حيث ركزت المحادثات على المشاريع المغربية ذات الأهمية، من بينها محطات تحلية المياه والبنيات التحتية الطرقية والمينائية، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، وطرق التمويل التي ستقترحها شركة “إنفست إنترناشيونال”.

كما عقد لقاء ثنائيا مع وزير الموارد المائية والري المصري ، هاني سويلم ، جدد خلاله دعم المغرب للمبادرة المصرية التي اطلقت في يوم المياه لمؤتمر كوب 27 في نونبر 2022 بشرم الشيخ ، وكذلك التزام المغرب بدعم إطلاق خطة العمل المقترحة خلال السنوات السبع المقبلة لتحقيق الأهداف التي سطرتها هذه المبادرة.

وعقد بركة اجتماعا ثنائيا، مع وزير البنيات التحتية وإدارة المياه في هولندا ، مارك هاربرز، حيث تبادل الوزيران بشأن سبل بث دينامية أكثر في المبادلات بين الوزارتين.

وبحسب المصدر ذاته فقد توج هذا الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي المملكة المغربية وهولندا في مجال الموارد المائية.

وأجرى الوزير مباحثات مع نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية، المكلفة بالزراعة والتنمية الاجتماعية والبشرية ، بيث دانفورد ، حيث أعربت خلالها عن استعداد البنك لتقديم الدعم من خلال تمويل مشاريع الوزارة في مجال التدبير المندمج للموارد المائية ومحطات تحلية المياه.

كما أجرى بركة مباحثات مع الوزراء المكلفين بالماء في كل من جمهورية غينيا ، مدغشقر ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد .

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