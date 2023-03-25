برامج رمضان المتلفزة .. ضحك على ذقون المغاربة

هبة بريس _ الرباط

مع كل رمضان، يكثر الحديث عن حجم الحموضة التي يرتفع منسوبها على قنواتنا العمومية تزامنا وموائد الافطار، كاميرات شبه مفبركة، ووصلات اشهارية طويلة ومملة بنكهة الرقص والغناء، دون استحضار لمشاعر الأسر والعائلات، كلها مشاهد خلقت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ردود متباينة، منها من طالب باحترام عقول الكبار، فيما آخرون طالبوا القائمين على هذه ” البرامج الحامضة”، ترك الناس يلتقطون أنفاسهم خلال هذا الشهر الفضيل، وكفى استخفافا بعقولهم من عناء كاميرات قيل أنها خفية، والله وحده يعلم سرها ومستودعها.

* تكرار وملل وروتين سنوي

منذ اليوم الأول من شهر رمضان، كان ” زبناء” قنواتنا العمومية المتخصصة في تمرير الحموضة، على موعد مع برامج ” الفقصة”، بلا سيناريو محبوك، ولا ابداع في الأداء، سوى حركات هنا وهناك بذات التقمص وبذات الأداء والوجوه التي اعتاد عليها المشاهد وألفها كرها.

وقد تحول الفضاء الأزرق إلى مايشبه محاكمة لهؤلاء القائمين على تمرير هذه البرامج وهذه الوصلات الاشهارية بنكهة ” ديرو النية”، الذين صبوا جم غضبهم على السيتكومات الرمضانية الحامضة، والتي اعتبروها مجرد “تقرقيب الناب” لاغير دون أهداف تذكر ، “كل واحد يلغي بلغاه”، في الوقت الذي كان من المفروض على المسؤولين على القطاع، النبش في تاريخ المغرب العريق والعمل على انتاج مسلسلات تاريخية تحاكي تلك التي أبدعت فيها الدراما التركية، بدل الاقتصار على سيناريوهات فارغة المحتوى بسرعة ” الكوكوت مينوت والضحك الباسل”، ضمن انتاجات رمضانية لا تحترم ذكاء المشاهد.

* انتقاذات وفبركة وضحك على ذقون المغاربة

نالت البرامج الرمضانية التي تبثها مختلف القنوات العمومية، حصتها من الانتقاذات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيكفي المرء أن يضطلع على محتوى الحلقة الاولى من هذه البرامج الذي يطغى عليها طابع الديكور بلا محتوى، حتى يُكون فكرة وقناعة سلبية على المنتوج ككل، وبالتالي تصبح المشاهدة لديه عبارة عن نقمة، يضطر معها لتغيير الوجهة نحو قنوات فضائية أخرى لعلها تنسيه الانتكاسة التي تعرفها الدراما المغربية أمام عجز القائمين على تغيير نمط تفكيرهم واجتهادهم.

برامج المقالب أو مايسمى بالكاميرا الخفية، بدورها تحولت إلى مادة دسمة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، رأى فيها البعض ” ضحك على ذقون المغاربة”، فيما آخرون اعتبروها محاولة “لاستبلاد المشاهدين”، ويظهر ذلك من خلال ملامح ضيف الحلقة بطل الكاميرا الخفية الذي يقف بثبات مصطنعا لحظات تخوفاته وتفاعلاته المفبركة.

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