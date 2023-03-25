الحموشي يطلع على الإجراءات الأمنية بطنجة و يقف عن كثب على بروتوكول المباراة
هبة بريس ـ رياضة
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، مساء اليوم السبت، زيارة ميدانية للملعب الكبير بمدينة طنجة، الذي سيحتضن المباراة الودية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره البرازيلي.
وقد اطلع عبد اللطيف حموشي، خلال هذه الزيارة، على بروتوكول الأمن والسلامة الذي اعتمدته ولاية أمن طنجة، لتأمين هذا الحدث الرياضي العالمي، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء هذه المباراة في أحسن الظروف.
وقد استمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لعرض مفصل قدمه والي أمن طنجة، حول مخططات العمل التي تم وضعها لتأمين انسيابية السير وضمان الأمن الطرقي وتمكين الجماهير من التوافد على الملعب، كما اطلع كذلك على مخطط تأمين المدرجات ومختلف مرافق الملعب.
وقد خصصت ولاية أمن طنجة ما مجموعه 5700 عنصر من مختلف التشكيلات الأمنية ووحدات حفظ النظام والقوات العمومية، لضمان التدبير الرشيد والمحكم لإجراء هذه المباراة، كما سخرت لنفس الغرض حوالي 200 مركبة أمنية، من بينها سيارات رباعية الدفع، ومركبات نفعية، ودرجات نارية وأخرى هوائية، فضلا عن مركبات مجهزة بكاميرات محمولة.
وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة جميع التظاهرات الرياضية الكبرى التي تحتضنها بلادنا، معتمدة في ذلك على بروتوكولات للأمن والسلامة تستحضر خصوصية ورهانات كل تظاهرة، وتفرد لها الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة، وذلك بما يسمح بتأمين هذه التظاهرات من جهة، ويساهم في تعزيز سمعة المغرب كبلد آمن قادر على احتضان كل الملتقيات الرياضية القارية والعالمية من جهة ثانية.
7 تعليقات
هاد السيد كنشوفو كنحس بالأمان الله يحفظو ويحفظ بلادنا
يعتبر السيد الحموشي رجل أمن بامتياز وذالك لمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه من أجل حماية المواطنين من الارهاب.
يجب على السلطات الأمنية أن تضع مخططات طاكتيكية أمنية مشددة في جميع زوايا الملعب وذالك من أجل الحد من ظاهرة الشغب داخل الملاعب الرياضية..
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية وكل مكوناتها الساهرة على حماية الأمن وسلامة المواطنين..
اللهم أجعل هذآ البلد امنا مطمئنا يملؤه الاستقرار.
السيد عبد اللطيف الحموشي قام بزيارة الملعب الرياضي من أجل متابعة مقابلة كرة القدم التي تجمع بين فريقين المغرب والبرازيل وفي نفس الوقت إظهار البروطوكول الأمني ..
ككوني مواطنة مغربية ارفع أغلى تحية وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف الحموشي بهذا المجهود الرائع لسلامة الجماهير المغربية من الشغب داخل الملاعب الرياضية .