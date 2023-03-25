القفز من سطح مقر أمني يق-تل شخصا بالصويرة

2023-03-25 / 21:13
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هبة بريس ـ الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت 25 مارس 2023، لتحديد دوافع وخلفيات إقدام شخص على وضع حد لحياته عبر القفز من سطح مقر دائرة أمنية.

وأوضحت مصادر أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فقد قام شخص، في وضعية غير طبيعية، بالصعود إلى سطح بناية تأوي مقر دائرة للشرطة، وأقدم على القفز من الأعلى بدون سبب منطقي ظاهر، مما نجم عنه إصابته بشكل بليغ، قبل أن توافيه المنية عند نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما تباشر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة أبحاثها الميدانية وتحرياتها التقنية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد دوافع وخلفيات وملابسات هذا الحادث.

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