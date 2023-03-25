في بادرة طيبة.. جماهير توزع وجبات الإفطار على مشجعي الأسود بملعب طنجة
هبة بريس ـ رياضة
في جو رمضاني جميل، بدأت مدرجات مركب طنجة الدولي تغص بالآلاف من الجماهير قبل موعد مباراة أسود الأطلس و البرازيل بساعات.
و في الوقت الذي فضل عدد كبير من الجمهور إحضار وجبات الفطور معهم، قامت بعض الجماهير و الجمعيات بتوزيع وجبات فطور سريعة على عدد من المشجعين.
و طغت مشاهد تضامن الجماهير المغربية فيما بينها بقلب مدرجات ملعب طنجة الكبير على القمة الكروية المرتقبة بين رابع العالم و نجوم السيليساو.
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11 تعليقات
في جو رمضاني جميل… تبارك الله الخشوع و كتسناو الإمام يوصل باش يصلي بيهم….النساء كثر من الذكور الله المستعان
اهل الجود والكرم معروف اعلا اهل المغرب ماشاالله الله ينصر فريقنا اللعزيز يارب
تركوا صلاة العشاء والتراويح من أجل كرة القدم التي لا ياخذوا منها لا أجر ولا استفادة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
كل هذا من أجل كرة القدم ، فلما لا تمتلؤ المساجد باكبر عدد من المصلين ؟؟؟
جمهور الشعب المغربي جمهور رياضي موهوب بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو الرياضي الأول .
مبادرة طيبة من الجماهير المغربية بتوزيع وجبة الإفطار على مشجعي الأسود الأطلس جزاهم الله خيراً على ما فعلوه…
نعتز ونفتخر بكرم الشعب المغربي بتوزيعه وجبة الإفطار على مشجعي الأسود الأطلس ونتمنى لهم الفوز في مباراة بين المغرب البرازيل.
تحية خاصة للجمهور الرياضي على هذه المبادرة الوطنية الطيبة جعلها الله لهم في ميزان حسناتهم .
في نظري مقابلة كرة القدم المغرب مع البرازيل كان عليها ان تقام في النهار بدل في الليل وذالك من أجل صلاة العشاء والتراويح .
ملعب طنجة ممتلئ عن آخره من أجل مساندة الأسود بالتوفيق والمزيد المزيد من العطاء
كيف يعقل على الجمهور الرياضي المغربي أن يترك وقت الصلاة ويذهب لمشاهدة مقابلة كرة القدم ما الاستفادة منها ؟؟؟؟