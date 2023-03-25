في بادرة طيبة.. جماهير توزع وجبات الإفطار على مشجعي الأسود بملعب طنجة

هبة بريس ـ رياضة

في جو رمضاني جميل، بدأت مدرجات مركب طنجة الدولي تغص بالآلاف من الجماهير قبل موعد مباراة أسود الأطلس و البرازيل بساعات.

و في الوقت الذي فضل عدد كبير من الجمهور إحضار وجبات الفطور معهم، قامت بعض الجماهير و الجمعيات بتوزيع وجبات فطور سريعة على عدد من المشجعين.

و طغت مشاهد تضامن الجماهير المغربية فيما بينها بقلب مدرجات ملعب طنجة الكبير على القمة الكروية المرتقبة بين رابع العالم و نجوم السيليساو.

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