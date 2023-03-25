في بادرة طيبة.. جماهير توزع وجبات الإفطار على مشجعي الأسود بملعب طنجة
هبة بريس ـ رياضة
في جو رمضاني جميل، بدأت مدرجات مركب طنجة الدولي تغص بالآلاف من الجماهير قبل موعد مباراة أسود الأطلس و البرازيل بساعات.
و في الوقت الذي فضل عدد كبير من الجمهور إحضار وجبات الفطور معهم، قامت بعض الجماهير و الجمعيات بتوزيع وجبات فطور سريعة على عدد من المشجعين.
و طغت مشاهد تضامن الجماهير المغربية فيما بينها بقلب مدرجات ملعب طنجة الكبير على القمة الكروية المرتقبة بين رابع العالم و نجوم السيليساو.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
2 تعليقات
في جو رمضاني جميل… تبارك الله الخشوع و كتسناو الإمام يوصل باش يصلي بيهم….النساء كثر من الذكور الله المستعان
اهل الجود والكرم معروف اعلا اهل المغرب ماشاالله الله ينصر فريقنا اللعزيز يارب