في بادرة طيبة.. جماهير توزع وجبات الإفطار على مشجعي الأسود بملعب طنجة

2023-03-25 / 19:38
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هبة بريس ـ رياضة

في جو رمضاني جميل، بدأت مدرجات مركب طنجة الدولي تغص بالآلاف من الجماهير قبل موعد مباراة أسود الأطلس و البرازيل بساعات.

و في الوقت الذي فضل عدد كبير من الجمهور إحضار وجبات الفطور معهم، قامت بعض الجماهير و الجمعيات بتوزيع وجبات فطور سريعة على عدد من المشجعين.

و طغت مشاهد تضامن الجماهير المغربية فيما بينها بقلب مدرجات ملعب طنجة الكبير على القمة الكروية المرتقبة بين رابع العالم و نجوم السيليساو.

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‫2 تعليقات

  1. في جو رمضاني جميل… تبارك الله الخشوع و كتسناو الإمام يوصل باش يصلي بيهم….النساء كثر من الذكور الله المستعان

  2. اهل الجود والكرم معروف اعلا اهل المغرب ماشاالله الله ينصر فريقنا اللعزيز يارب

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