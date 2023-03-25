جسر شارع محمد السادس بالبيضاء ينهي معاناة السائقين مع زحمة رمضان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعطيت انطلاقة العمل بالجسر المحدث على مستوى شارع محمد السادس بالدار البيضاء، حيث تم افتتاحه في وجه حركة السير أياما فقط قبل شهر رمضان.

و ساهم جسر شارع محمد السادس بالبيضاء في التخفيف من معاناة السائقين مع زحمة المرور التي تعودوا عليها خلال هذا الشهر الكريم و بالأخص خلال فترات الذروة.

و مكن الجسر الجديد من تقليص مدة التنقل من مدخل البيضاء باتجاه وسط المدينة و العكس، حيث أصبح ممكنا تجاوز أربع تقاطعات كانت تشكل نقطة مرورية سوداء بالمدينة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الجسر المعلق بشارع محمد السادس يعتبر الأطول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، إذ يتعدى طوله 1 كلم و620 مترا.

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