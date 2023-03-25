في الأيام الأولى لرمضان.. أسعار اللحوم الحمراء تنخفض نسبيا بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لوحظ انخفاض تدريجي في سعر بيع اللحوم الحمراء بعدد من محلات الجزارة بالدار البيضاء و ذلك تزامنا و الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل.

و بعدما كان سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء قبل أسابيع قد تعدى في بعض محلات الجزارة بالعاصمة الاقتصادية سعر 100 درهم، نزل السعر في أغلب مناطق المدينة هاته الأيام ليترواح بين 80 و 85 درهم.

و عزا مهنيون انخفاض سعر بيع اللحوم الحمراء للإحراءات الحكومية المتخذة أخيرا و المتعلقة باستيراد عدد كبير من العجول و الأبقار الموجهة للذبح من مجموعة من الدول الأوروبية و الأمريكية.

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