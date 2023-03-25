بسبب تخريب السيارات.. أمن عين السبع يتدخل و يوقف أحد المتورطين

2023-03-25 / 17:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، شخصا يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخصين في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة بمنطقة “عين السبع” بالمدينة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف أحد المشتبه فيهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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