وكالة بيت مال القدس الشريف تُطلق عملية رمضان بالقدس

2023-03-25 / 16:25
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هبة بريس

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف ، اليوم السبت في القدس ، عملية المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة بمناسبة شهر رمضان الكريم ، بتمويل من المملكة المغربية ، بكلفة 100 ألف دولار.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات هذا العام حوالي 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة ، و500 من العائلات المحتاجة ، مع منتسبي ستة من المؤسسات الاجتماعية والخيرية ، و131 من حراس مدارس القدس ، و80 عائلة لأشخاص تم تصنيفهم في وضعية صعبة.

وأشرف على وضع قوائم المستفيدين من هذه العملية أخصائيون اجتماعيون بمرصد ” الرباط ” للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة في القدس ، وفق معايير محددة ، تحت إشراف مكتب تنسيق برامج ومشاريع الوكالة في المدينة المقدسة.

وتشتمل هذه العملية على المساعدات الغذائية ، التي يتم توصيلها إلى المستفيدين في أماكنهم ، وهي تكفي حاجيات الأسر لشهر كامل ، وتتوزع على 22 صنفا من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا ، وبعض المكملات الغذائية الضرورية التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان.

حضر عملية التوزيع الأولى إلى جانب محمد سالم الشرقاوي ، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف ، مدير التربية والتعليم في القدس وشخصيات دينية واجتماعية مقدسية ، وممثلون عن المؤسسات المستفيدة.

وكانت الوكالة قد أعلنت قبل يومين في القدس عن برنامج التنشيط المجتمعي الذي يشمل أنشطة 13 جمعيات مقدسية ، تزامنا مع إضاءة فانوس رمضان بجمعية برج اللقلق المجتمعي ، إيذانا بحلول الشهر الكريم.

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