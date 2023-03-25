ابتسام العروسي تكشف طبيعة العلاقة التي تجمعها بنجم المنتخب المغربي

نجلاء مزيان

بعد الكثير من اللغط و القيل والقال، قررت الفنانة المغربية ابتسام العروسي الخروج عن صمتها و الكشف عن طبيعة القرابة التي تربطها بنجم المنتخب المغربي جواد الياميق.

وردت بطلة “كاينة ظروف” على تعليق إحدى متابعاتها بمنصة تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، قائلة:”جواد خويا وقاري معايا وجارنا وكبرنا بجوج ومشرف خريبكة، الله يخلي ليك وليداتك ومادامتك صحيبتي فخورة بيك”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع تعليق ابتسام العروسي، حيث تم تداوله على نطاق واسع.

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