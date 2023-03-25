مودريتش: “الحديث عن إمكانية انتقالي للنصر السعودي مجرد تكهنات”

2023-03-25 / 15:21
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هبة بريس - وكالات

صرح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بأنه يرغب في الاستمرار مع فريقه ريال مدريد، مشيرا إلى أن الحديث عن إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، مجرد تكهنات.

وينتهي عقد لوكا مودريتش (37 عاما) مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ويأمل تجديده خلال الفترة القادمة.

ويستعد النجم الكرواتي مع منتخب بلاده خوض غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في ألمانيا، بمواجهة ضيفه الويلزي، مساء اليوم السبت.

ونقلت صحيفة “vecernji” الكرواتية، عن مودريتش تصريحاته عن احتمالية انتقاله إلى النصر، واللعب مرة أخرى مع زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: “كل شخص في الريال يسألني نفس الشيء. من المعروف أن رغبتي هي البقاء في ريال مدريد. آمل أن يتحقق ذلك. كل شيء آخر هو تكهنات. أعلم أنه عليك كتابة شيء ما. أعتقد وأتمنى أن أبقى في ريال مدريد”.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الأسابيع الماضية أن مودريتش رفض عرضا مغريا للانضمام إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت هذه التقارير إلى أن النادي السعودي عرض على النجم الكرواتي المخضرم راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو، لكن النجم المتوج ببرونزية مونديال قطر 2022، على حساب المغرب، يريد الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

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