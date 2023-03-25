“كوكو البنات” يعري واقع المؤثرات

2023-03-25 / 15:31
نجلاء مزيان

تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الشريط التفزيوني “كوكو البنات”، حيث لاقى تفاعل و صدى طيب من طرف الجمهور المغربي.

و تدور أحداث العمل التلفزي حول علاقة “علي” و “حليمة” التي ستكلل بالزواج ،غير أن عدم قدرتهما على الإنجاب و إحساسها بالملل سيجعلانها تلجأ لليوتيوب، لتتقاسم مع متابعيها يومياتها وتفاصيل حياتها، في الوقت الذي يعارض الزوج الأمر، قبل أن يشاركها في فيديوهاتها اليومية ويدمن على نشر تفاصيل حياته الخاصة مع المتابعين.

فيلم “كوكو لبنات” من إخراج صفاء بركة وتشخيص ابتسام العروسي، وحمزة الطاهري وفضيلة بنموسى ورقية بنحمدو ومحمد الشوبي، إضافة إلى بثينة اليعكوبي وحمزة قاديري.

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