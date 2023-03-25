صحيفة إيطالية: أوروبا بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب 

هبة بريس

أكد الموقع الإخباري الإيطالي “ميديترانيوز”، أمس الجمعة 25 مارس، أن الدول الأوروبية، ولاسيما إيطاليا، بحاجة “أكثر من أي وقت مضى” إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب، منتقدة “بشدة” المضايقات السياسية والإعلامية لأطراف معينة ضد المملكة، الحليف “الآمن والمستقر” في المنطقة.

وسجل الموقع أن “المملكة تعد واحدة من بين أكثر الدول استقرارا في الحوض المتوسطي​​، وهي منطقة تتعرض لعدة تهديدات، والتي تميل إلى التفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية في تونس، ومن المرجح أن تولد تدفقات هجرة لا يمكن السيطرة عليها”.

ووفقا للبوابة الإخبارية “يجب على إيطاليا الاعتماد على حلفاء موثوق بهم مثل المغرب، والابتعاد عن بعض الأطراف التي تحاول زرع الانفصالية وعدم الاستقرار وتعريض الوضع في المنطقة للخطر”.

كما ندد المصدر بشدة بـ “المضايقات السياسية والإعلامية التي لا أساس لها من الصحة ضد المغرب، الذي يدعو إلى سياسة خارجية ناعمة ولكن حازمة بطبيعة الحال بشأن القضايا المركزية مثل الاستقرار”.

وخلصت “ميديترانيوز” إلى أن “الحملة الإعلامية ضد المغرب لا تخدم مصالح أوروبا”.

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